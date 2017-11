Wie gut kennst du unser Sonnensystem?

Gerechtigkeit

Auch wer im Internet Mist baut, muss dafür geradestehen

Kyle ist 26. Andere Männer in seinem Alter haben gerade das Studium abgeschlossen, reisen umher oder gründen Familien. Kyle konnte all das nicht – denn er ist gerade aus dem Gefängnis gekommen. Weil er 2014 auf 4chan mit einem Amoklauf an einer Grundschule drohte und damit eine Panik auslöste.

Betrunken hatte er damals, in seiner Bude in Florida, eine Schule im 1400 Kilometer entfernten Bundesstaat Ohio ausgesucht und eine Amokdrohung gepostet. (wsaz)

Einfach so, aus Langeweile – ohne an die Konsequenzen zu denken.