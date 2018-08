In den kommenden Tagen könnten die Regenschauer für besonders intensive Gerüche sorgen. Denn je trockener der Boden ist, desto stärker riecht der Regen. Der Grund: Der Aufprall der Regentropfen erzeugt Blasen in den winzigen Wasserlachen. In manchen dieser Blasen sammeln sich kleine Partikel aus dem Boden. In ihnen ist das Aroma der Erde enthalten.

Je trockener der Boden ist, desto mehr Partikel lösen sich aus ihm. Anschließend platzen die Blasen, der Geruch strömt aus dem Wasser. Ein schwacher Luftzug genügt, um ihn uns in die Nase zu wehen.