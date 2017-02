Insider erzählt: So wehrt sich die US-Umweltbehörde gegen ihren neuen Chef

"Was auch immer hier passiert, das darf nicht einfach so verschwinden – die Öffentlichkeit muss Zugang dazu haben!" , sagt Thomas.

Denn jetzt gilt es zu retten, was zu retten ist. Vor allem die Arbeit zum Klimawandel ist gefährdet: "Viele arbeiten jetzt daran, die Forschungsergebnisse auf Servern zu sichern, die nicht von der Regierung kontrolliert werden", sagt Thomas. Es geht um die jahrelange Arbeit Hunderter Wissenschaftler und Unmengen an Daten.

Und es bleibt nicht mehr viel Zeit. Am Mittwoch sollte Pruitt von einem Senatskommittee in seinem neuen Amt bestätigt werden, doch die Demokraten boykottierten dies – indem sie einfach nicht auftauchten (Vox II). Der Termin musste verschoben werden, am heutigen Donnerstag soll nun der komplette Senat über Pruitt und seine neue Position entscheiden. Als Barack Obama 2013 seine Kandidatin für das EPA-Amt vorstellte, schafften es die Republikaner im Senat, ihre Bestätigung 136 Tage hinauszuzögern (New York Times). Dieses mal wird es wohl nicht so lange dauern.



Einige seiner Kollegen hätten die Behörde bereits verlassen, sagt Thomas, viele schauen sich nach neuen Jobs um. Er tue dasselbe: Wenn seine Arbeit unter dem neuen Boss ihren Sinn verliere, werde auch er gehen.

Doch bis dahin will er bleiben. Und kämpfen. Denn "gerade jetzt ist die Zeit, in der wir hier am meisten gebraucht werden".