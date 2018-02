Kennst du die Verwandten dieser Tiere?

Gerechtigkeit

"Wissen andere, dass wir überhaupt existieren?"

Die Ghuta war einmal "die grüne Lunge von Damaskus", so haben es die Leute von dort immer beschrieben. Ghuta, so wird eine riesige Oase im Süden und Osten der syrischen Hauptstadt Damaskus genannt.

Heute ist die Ghuta eine Hölle auf Erden – denn das syrische Regime überzieht die Region mit einer der blutigsten Angriffswellen seit Beginn des Krieges.

Ein Teil der Oase, die Ost-Ghuta, ist eines der letzten Rebellengebiete in Syrien. Das Regime von Baschar al-Assad hat seine Gegner im vergangenen Jahr stark zurückgedrängt, nur in Idlib im Norden und eben in Ost-Ghuta gibt es noch Widerstand.