Grün

Es gab eine Zeit, da konnten wir jeden Hirschkäfer an der Nasenspitze erkennen und Singvögel auch über Rotkehlchen und Blaumeise hinaus benennen. Sie lag in etwa zwischen dem ersten Sommer, in dem wir "Als die Tiere den Wald verließen" im Fernsehen entdeckten – und dem letzten Herbst, in dem wir noch Kastanien im Wald sammelten.

Heute wissen wir nur noch, wie der Fuchs macht. Und das auch nur, weil wir es googeln können.