Diese Apps helfen dir, weniger Lebensmittel zu verschwenden

Too Good To Go (für iOS und Android)

Teller statt Tonne, sagt Too Good To Go. Die Idee: Bäckereien, Cafés, Hotels oder Restaurants bieten übrig gebliebenes Essen für wenig Geld an. Hungrige können sich über die App informieren, welche Angebote es in ihrer Nähe gibt. Haben sie etwas Passendes gefunden, bezahlen sie es über die App und holen es kurz vor Ladenschluss ab.

Too Good To Go denkt sogar noch ein bisschen weiter und stellt biologisch abbaubare Verpackungen her. Von jedem Verkauf bekommt das Startup einen Euro.

Too Good To Go hat sich 2015 in Dänemark gegründet, seit Anfang 2016 gibt es die App auch in Deutschland; momentan machen hier 300 Betriebe mit.

In Dänemark hat das Startup im vergangenen Jahr mehr als ein Prozent der Lebensmittel in der Gastronomie gerettet. Das klingt nach nicht so viel, es sind aber immerhin einige Tonnen. Das deutsche Team will das jetzt auch bei uns erreichen.