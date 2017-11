Die Refill-Bewegung wird zum Trend – bald könntest du überall gratis Wasser bekommen

In wenigen Ländern gibt es so gutes Leitungswasser wie in Deutschland – in vielen ist es aber einfacher, in einer Innenstadt kostenlos welches zu bekommen.

Trinkbrunnen im öffentlichen Raum gibt es bei uns kaum und wenn doch, kennen nur Jogger und Touristen sie.

Hast du einfach nur Durst und willst dich nicht in ein Café setzen, bedeutet das in der Regel: Im Supermarkt oder am Kiosk ein Wasser kaufen, das in einer Plastikflasche aus Frankreich oder Italien hergebracht wurde.

Schlecht für die Umwelt, schlecht für's Geld und einfach nur überflüssig, findet die Bloggerin Stephanie Wiermann. Inspiriert durch eine Initiative aus Bristol hat sie die Refill-Bewegung nach Deutschland gebracht.

Die Idee ist einfach und praktisch: Geschäfte und Läden füllen dir einfach so Leitungswasser ab.