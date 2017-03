Herr Limburgs Kampf gegen Windräder

Dann, im Herbst 2001, die Rente mit 60. Zum ersten Mal im Leben nichts mehr zu tun. "Ich saß allein in diesem schrecklichen jugoslawischen Restaurant, das ich so mochte, weil es dort so schmackhafte Cevapcici gab", erinnert er sich. Seine Frau war zu einer Antiquitätenmesse gereist. "Beim Warten auf mein Essen ist mir eine Zeitschrift aufgefallen. Auf dem Titelbild mittig das Brandenburger Tor, links Wüste, rechts Eiszapfen. Da begann ich nachzudenken."

Weil es außerhalb dieser Bubble zunächst kaum Reaktionen gibt, beginnt er, Bücher darüber zu schreiben. Das erste, "Die Klimahysterie – was ist dran?", erscheint 2009. Sein Plan geht auf: Von da an lädt ihn das Fernsehen ein, selbst öffentlich-rechtliche Sender, die ihn für einen komischen Vogel halten.

Außerdem trifft er sich mit anderen Klimaskeptikern 2007 in einem Vier-Sterne-Hotel in Hannover. Es ist die Geburtsstunde von "Eike" , dem "Europäischen Institut für Klima und Energie". Eigentlich ist es nur ein kleiner Verein. Die Bezeichnung "Institut" ist nicht geschützt, jeder kann ein Institut ins Leben rufen. Institut klingt wichtig.

In Deutschland sind keine großen Geldflüsse von der Industrie bekannt. Die Szene ist noch nicht so groß wie in den USA. Limburgs Verein finanziere sich vor allem durch Spenden von Privatpersonen. "Ich bin noch nie von einer der Ölfirmen bezahlt worden. Ich warte immer auf den großen Scheck, aber leider ist der bis heute nicht gekommen." Er grinst.

Geld scheint ohnehin keine große Rolle zu spielen. Limburg handelt aus Überzeugung: "Das ist doch alles so ein Schwindel, mit extrem ernsten und für alle so desaströsen Folgen. Und die dafür Verantwortlichen sind in den knapp hundert Jahren, von denen sie behaupten, dass dann ihre Prophezeiungen eintreffen, längst alle tot. Da musst du doch heute was dagegen tun."