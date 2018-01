Wie gut kennst du dich mit Insekten aus?

Gerechtigkeit

"Die Gäste sitzen hinten."

Junge Politiker sind eine seltene Spezies, wie es scheint. 80 Prozent der Abgeordneten im Bundestag sind älter als 39. Wie also umgehen mit dieser jungen unberechenbaren Minderheit, die manchmal so ganz andere Ideen einbringt? Beleidigen, degradieren, kleinreden? Das ist häufig die Lösung von alteingesessenen Vertretern in Parteien, Gremien und auch Medien.

Sie nennen die Jungen gern "Küken", "Praktikanten" und "Kiffer" – dabei machen sie schlicht ernst gemeinte Politik: