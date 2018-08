2

Was bringen die Gesetze bisher?

Seit die Plastiktüten-Steuer 2015 eingeführt wurde – jede Tüte kostet seither 5 Pence – ging der Verkauf der Tüten um 86 Prozent zurück. Die sieben größten Supermärkte haben 2014 noch 7,6 Milliarden Einwegtüten verkauft, jetzt sind es nur noch etwas mehr als eine Milliarde. (The Independent)

Und das soll bereits reale Auswirkungen auf die Umwelt haben: In den Küsten rund um Großbritannien habe es in den vergangenen Jahren einen "starken Rückgang" an Plastik in Fischernetzen gegeben, sagt Thomas Maes in einer Studie des britischen Zentrum für Umwelt und Meeresforschung (CEFAS).