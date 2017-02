Danke! Eine Hamburgerin kämpft dafür, dass du überall gratis Wasser bekommst

In ihrem Buch "Wie wir es schaffen, ohne Müll zu leben: Zero Waste als Lifestyle" geben Hannah Sartin und Carlo Krauss praktische DIY-Tipps. Wir zeigen eine Auswahl. In ihrem Buch "Wie wir es schaffen, ohne Müll zu leben: Zero Waste als Lifestyle" geben Hannah Sartin und Carlo Krauss praktische DIY-Tipps. Wir zeigen eine Auswahl.

Stoffbeutel

Dafür brauchst du: 2 Stoffreste, aus denen sich zweimal 26 cm × 26 cm schneiden lassen. (Du kannst Größe, Farbe und Form auch frei wählen.) Außerdem: 1 Kordel, Band oder Schnur, ca. 70 cm lang.

So geht's: Für die Nähte mit einer Nahtzugabe von 0,7 cm arbeiten. Damit die Kanten nicht ausfransen, einmal ringsum mit Zick-Zack-Stich einfassen.

Dann die erste Naht (seitlich und unten) schließen. Danach wird der Tunnelzug entlang der Längskante oben genäht.

Hierfür kann man verschiedene Methoden anwenden, die einfachste ist, die Längskante einmal umzusteppen, 1,2 cm umschlagen und schmalkantig niedersteppen.

Jetzt wird die letzte Längsnaht geschlossen. Man näht nur bis zur Unterkante des Tunnelzugs und verriegelt anschließend die Naht. Mit einer Sicherheitsnadel die Kordel einfädeln. Fertig.

Badreiniger

So geht's: Essigessenz mit Wasser verdünnt in eine Sprühflasche geben.

Wer den Essiggeruch als unangenehm empfindet, kann ein paar Tropfen eines ätherischen Öls dazugeben.

Diese Mischung verwenden die beiden als Allround-Putzmittel für den gesamten Haushalt. Da Essig antibakteriell wirkt, eignet er sich auch für die Reinigung von Küche und Bad.

Lippenbalsam

Dafür brauchst du: 1 EL Kokosöl, 1 EL Bienenwachs (je höher der Anteil an Bienenwachs, desto fes- ter der Balsam), 1 EL Lanolin (kann auch durch Sheabutter ersetzt werden), 1 TL Honig

So geht's: Die Zutaten in einer Schale über dem Wasserbad langsam erhitzen, bis sie geschmolzen sind und man sie gut verrühren kann.

Flüssigkeit in die vorbereiteten Tiegel geben (diese sollten vor dem Befüllen ausgekocht oder mit Alkohol desinfiziert werden).

Mit einer Glaspipette den Farbextrakt in die noch flüssige Mischung geben und so lange rühren, bis sich die Farbe gleichmäßig verteilt.

Für die rote Farbe rote Bete in Wasser kochen. Wenn die Bete gar ist, das eingefärbte Wasser in ein Fläschchen geben und abkühlen lassen, dann mit etwas Alkohol (z.B. Wodka) mischen – für die Haltbarkeit.

Auch schön: Zimt oder Kakao ergeben einen schönen Braunton, Hibiskus einen violetten Hauch.

Und nicht vergessen: Die Bete essen! Mit etwas Essig und Öl und ein bisschen frischer Petersilie zum Beispiel.

Abschminkpads

Dafür brauchst du: 1 altes Handtuch, 1 Stück Stoff (am besten Biberbettwäsche oder Moltontuch), 1 Glas – Größe des Glases entscheidet Padgröße

So geht's: Handtuch und Moltontuch/Biberbettwäsche, mit Stecknadel aneinanderheften. Mit Schneiderkreide oder Bleistift die Konturen des Glases umfahren.

Die einzelnen Pads fixiert man, indem man sie mit Stecknadeln innerhalb des Kreises zusammenheftet.

Pads ausschneiden. Möglichst nah an der Kante aufeinandersteppen, abschließend mit Zick-Zack-Stich einfassen. Wer eine Overlockmaschine hat, kann den Rand damit einfassen.

Wetbag

Dafür brauchst du: 1 alte Plastiktüte, 1 Stoffrest, 1 Reißverschluss, passend zur Größe des Wetbags

Auch hier ist die Größe variabel. Reißverschlüsse sowie sonstiges Nähzubehör findet man auf den meisten Flohmärkten.

So geht's: Der Stoff wird zweimal auf 21 × 14 cm zugeschnitten, die Tüte ebenfalls. Am leichtesten geht es, den Stoff auf die Tüte zu legen und entlang der Konturen zu schneiden. Nicht feststecken, da man die Tüte beschädigen würde.

Mit einem Zickzackstich die Stoff- und Plastiklagen verbinden. Reißverschluss einnähen. Alle offenen Nähte schließen – und fertig ist der Wetbag.

Palettenbeet

Die Transportpalette (aus dem Super- oder Baumarkt) vertikal auf der langen Seite aufstellen.

Vorher die drei Bretter auf der Oberseite der Platte lösen und diese an der Unterseite verschrauben – so entstehen drei lange "Beete".

Als Füße verwendeten die beiden Restholz, dazu zwei Bretter möglichst gleicher Länge unten auf die lange Seite der Palette schrauben und mit einem Winkel oder einem Querbrett stabilisieren.

Zum Schluss die Beete mit Mulltüchern auslegen (geht auch: Jutesäcke oder Filz) und mit Erde befüllen. Die Tücher verhindern, dass die Erde beim Gießen aus dem Beet rieselt.