Warum ist Gemüse momentan so teuer?

Betroffen sind von der Preisexplosion besonders klassische Sommergemüse, also Tomaten, Blattsalate, Zucchini, Auberginen und Gurken . Während man sich hierzulande daran gewöhnt hat, solche Produkte auch außerhalb ihrer Saison im Supermarkt zu finden, kontrolliert kaum ein Kunde genau, wo die einzelnen Produkte herkommen.

Warum ist das so?

Importiert werden die Gemüse meist aus den europäischen Nachbarländern Spanien, Italien, Griechenland und Frankreich, wo im Winter eher milde Temperaturen herrschen und unter Plastikzelten auch jetzt Sommergemüse wachsen. Doch gerade dort hatten die Bauern in diesem Winter mit heftigen Wetterumschwüngen zu kämpfen: Unwetter, Überflutungen und ungewöhnlich starke Schneefälle haben Felder verwüstet, Zelte zerstört und mancherorts fast die Hälfte der Ernte vernichtet. (MDR)

In Deutschland ist das deutlich spürbar. "In der ersten Februarwoche 2017 ist der Preis für Gemüse insgesamt um rund 50 Prozent gestiegen im Vergleich zum Vorjahr", sagt Thomas Els von der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft zu bento. Die AMI ist eine unabhängige Marktforschungsgesellschaft in Deutschland, die Verbraucherpreise beobachtet.

Bei einzelnen Gemüsesorten war die Steigerung in diesem Zeitraum (also erste Februarwoche 2017 im Vergleich zur ersten Februarwoche 2016) demnach sogar noch krasser: