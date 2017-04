Müssen wir dieses Jahr auf unseren Lieblingswein verzichten?

Klar ist: Was erfroren ist, ist verloren. Um gesunde Weinreben vor der nächtlichen Kältewelle zu schützen, entzünden Winzer aktuell Paraffinkerzen, Briketts oder nutzen kleine Brennöfen und versuchen so, die Luft aufzuwärmen. Sie heizen den Weinbergen also künstlich ein.

Auch möglich: Die kalte Luft mit Hilfe von riesigen Ventilatoren oder sogar eines Helikopters umwälzen. Dafür muss aber die Luft oben wärmer sein als die am Boden. "Solche Möglichkeiten mit dem Helikopter können aber nur genutzt werden, wenn es wirklich windstill ist – und im Nachhinein bringt das leider auch nichts mehr", sagt Winzerin Lisa.

Was hat das schlechte Wetter für Konsequenzen für die Winzer?

Die Weinbauer rechnen definitiv mit Verlusten – genaue Zahlen seien aber noch schwer einzuschätzen. Lukas Bicking vom Weingut Bicking & Bicking an der Nahe vermutet, dass ungefähr 15 bis 20 Prozent weniger Weintrauben eingefahren werden. Die Vegetation ihrer Weinreben in Wallhausen sei noch nicht so weit fortgeschritten, wie es in anderen Anbaugebieten der Fall sei.

"Die Reben können den Frostschaden auch kompensieren, es bilden sich dann meistens dickere Trauben. Das hat den Nachteil, dass sie schneller faulen und wir noch mehr auf die Reben achten müssen", sagt Lukas. Insgesamt sei sein Weingut aber mit einem blauen Auge davon gekommen.