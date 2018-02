So viele Steuern entgehen deutschen Städten durch das Cannabis-Verbot

Durchgeführt hat sie das Unternehmen Seedo, ein Hersteller für Minigewächshäusern in den USA : Es beschriebt sich selbst als "eines der vielen Unternehmen, die sich der in einigen US-Bundesstaaten frisch legalisierten Cannabis-Industrie verschrieben haben".

Als erstes rankt die Studie zehn deutsche Großstädte nach ihren Durchschnittspreisen für Cannabis.

Am meisten müssen demnach Verbraucher in München für Gras zahlen. Im Schnitt kostet das Gramm 11,65 Euro in der bayerischen Landeshauptstadt. Aber auch Berlin kommt nicht viel günstiger weg: Hier kostet ein Gramm im Schnitt 10,82 Euro. Am günstigsten in einer Liste von zehn Großstädten ist Marihuana in der Finanzstadt Frankfurt, für 8,23 Euro das Gramm.

Hier kannst du die Städte im Vergleich sehen: