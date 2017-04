Chöre sind peinlich? Nein, Chöre sind voll angesagt!

Was aber macht Chöre wieder so angesagt? Wir fragen bei den großen Chören in Deutschland nach: in Berlin, Köln, Hamburg, Bremen und München.

Berliner Kneipenchor (Bild: Berliner Kneipenchor)

Der Berliner Kneipenchor – im Gespräch mit Nino, einem der Gründer

Wann hat alles angefangen?

Anfang 2011 ging es los. Ich habe in Berlin einen Chor gesucht, in dem die Leute richtig Spaß haben am Singen. Einen, in dem es nicht um Disziplin und einheitliche Chorkleidung geht.



Aber so einen fand ich nicht. Mein Freund Matze schlug vor: Lass uns doch einfach selbst einen Chor gründen.

Was ist seither passiert, wie groß ist der Chor mittlerweile?



Wir haben 30 feste Mitglieder und ein paar Ehrenmitglieder. Viele arbeiten in der Musikindustrie oder machen was mit Medien. Wir ziehen Freigeister an! Die meisten bei uns sind um die 30, die Jüngste Anfang 20, der Älteste Mitte 40. Was in Berlin ja eigentlich Mitte 30 ist.



Und was singt ihr so?



Wir sind ein alternativer Chor, bei unseren Konzerten kommen aber lustigerweise die Songs am besten an, die wirklich jeder kennt. Grönemeyer und die Münchner Freiheit, da kann man dann mit einem Bier in der Hand völlig ironiefrei aus vollem Halse mitsingen.

Wie kann man bei euch Mitglied werden? Ganz einfach: eine Mail schreiben an nino@berliner-kneipenchor.de. Oder du schreibst auf unserer Facebookseite sieben Sätze über dich: zum Beispiel, wer du bist und welche Gesangerfahrungen du so hast. Von Zeit zu Zeit laden wir dann neue Leute zum Kennenlernen ein. Allerdings ist die Warteliste lang: Wir bekommen jedes Jahr über 200 Anfragen.



"Unzumutbarkeiten, wie die neuen Folgen Scrubs; generell Mario Barth, doch die Leute wollen das."



- Songs für Liam "Vielleicht wär ich eigentlich gern ein bisschen mehr wie du. Ohne Schweiß auf den Handflächen, jemanden ansprechen."



- Wie ich "Ich bin 20, einer ganzen Generation geht es ähnlich – Pornos, Gruppensex – alles schon mal dagewesen."



- Zu jung "Ich hasse ihn, ich hasse alle, die noch kommen werden! Ich würd' gerne alle diese Spasten vom Balkon werfen!"



- Liebe "Und ich mag, dass ich über Witze lache, die ich nicht verstanden hab. Einfach, weil du damit angefangen hast."



- Kein Liebeslied "Und laufe dann mit meiner Spiegelreflex durch Friedrichshain und mache Fotos – von Streetart und interessanten Leuten."



- Ich will nicht nach Berlin "Ein Hund beißt nicht, wenn er bellt; Und alles ist gut, solange die auf RTL noch bisschen dümmer sind als du."



- Schüsse in die Luft "Es ist Samstag, wir ziehen durch die Kneipen und ich ruf dich auf keinen Fall an, doch vielleicht sollt' ich dir mal schreiben."



- Blau "Ich würde gerne weiter alles scheiße finden, dabei kann ich nicht. Ich fand' das vorher besser. Ich war gerne angepisst."



Was wollt ihr als Chor erreichen? Wir wollen eine gute Zeit mit tollen Menschen haben, das erreichen wir jede Woche. Wir sind von anfänglich zwei Stimmen bei sechsstimmigen Arrangements angekommen, haben Platten aufgenommen mit "Bosse" und "K.I.Z." und haben auf dem "Splash" vor 20.000 Leuten gesungen. Mehr geht nicht!

Der Bremer Kneipenchor – im Gespräch mit Simone und Paula, Projektleiterinnen und Gründungsmitglieder