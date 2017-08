Die Szenerie ist typisch für den Campingplatz auf der Nature One.

Bei dem Techno-Festival in Hunsrück haben am Wochenende 56.000 Menschen gefeiert. Ein 20 Jahre alter Mann starb in der Nacht zum Sonntag, nachdem er auf dem Campingplatz aus noch ungeklärtem Grund das Bewusstsein verloren hatte.

Kurz zuvor hatte dort eine junge Frau ein Kind zur Welt gebracht – offenbar ohne fremde Hilfe, wie die Polizei mitteilte.

Mutter und Kind gingen laut einem Bericht des SWR nach der Geburt ins medizinische Zentrum auf dem Campingplatz. Die Sanitäter verständigten einen Kindernotarzt. Inzwischen sind sie im Krankenhaus, beiden geht es gut. Der Veranstalter der Nature One, Oliver Vordemvenne, hat bereits versprochen: Sobald das Kind 16 ist, solle es lebenslang freien Eintritt zum Festival bekommen.

