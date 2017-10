Linkin Park beim Carpool Karaoke: Das ist Chester Benningtons letzter großer Auftritt

Haha

Die Cheeseburger-Hypothese

In Großstädten gibt es nur wenig von dem, was Mäuse eigentlich fressen: Samen, Nüsse, Wurzeln, Blumenstängel. Dafür aber viele Reste von dem, was Menschen gerne futtern: Burger, Pizza, Fritten. Das verändert die Tierwelt – Mäuse und Ratten passen sich offenbar immer mehr an das Fast-Food-Leben in Großstädten an.

In New York wurde vor einiger Zeit die "Pizza Rat" berühmt, die ihr "Slice" mühsam am U-Bahn-Gleis entlang schleppt: