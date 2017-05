Hört auf zu grölen! Warum mich Konzerte nur noch nerven

Je größer das Festival, desto schlimmer.

Mir ist das zum ersten Mal auf dem "Hurricane"-Festival aufgefallen, es ist schon ein paar Jahre her. Damals waren die Strokes Headliner. Kurz war es beeindruckend, schnell aber vor allem nervig, wie es die Masse schaffte, wirklich jedes noch so unsingbare Riff irgendwie doch mitzusingen. Von der Musik blieb nicht mehr viel übrig – ich bemühte mich, im "Döp Döp"-Wirrwarr noch die Gitarren rauszuhören.



Nach ungefähr der Hälfte des Sets hielt ich es nicht mehr aus und stellte mich an den Rand, möglichst nah zu den Lautsprechern.