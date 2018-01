Diese Frau ist die Zukunft des Deutschraps. Hier erzählt sie, wieso

Ein Hotel am Hamburger Steindamm. Mit schnellen Schritten kommt Haiyti in die Lobby, Jogginghose, Wollpulli, kein Make-up, Dutt. Das ist die derzeit wohl angesagteste Frau im Deutschrap.

Hoppla. Man könnte meinen, sie hätte keinen Grund unglücklich zu sein – denn schon bald könnte Haiyti der Durchbruch gelingen. Am 12. Januar erscheint ihr erstes Album bei einem großen Label, für "Montenegro Zero" nahm Universal sie unter Vertrag.

Haiyti: direkte Texte, bunte Klamotten (Bild: Tim Bruening)

Erst kürzlich war sie auf dem Cover der "Juice", als dritte Frau in der 20-jährigen Geschichte des Hip-Hop-Magazins. Die Zeit vergleicht sie mit Ikonen wie Nina Hagen oder Falco, der Rolling Stone lobt ihre Auto-Tune-Skills. Haiyti ist Sirene und Popsternchen zugleich, ihre Texte und Klamotten sind eine Ansage.

Haiyti lebt in der Nähe des Steindamms, mitten in Hamburgs Bahnhofsviertel, wo sich Geflüchtete und Gestrandete rumdrücken und Gemüse- auf Drogenhändler treffen.

Haiyti, was magst du an dieser Gegend? Auf dem Steindamm wirst du nicht dicht gelabert. Du bist zwischen den echten Leuten und nicht zwischen den Werbern.



Und trotzdem willst du dir mal ein Haus in Monaco leisten, wie du im Song "Monacco" verrätst?



Ja. Ich war da aber noch nie, ich muss erst die Welt sehen. Ich muss mal rauskommen aus dem Schlamassel hier, aus Hamburg. Sobald man es geschafft hat, will man weg. Aber noch hab ich das ja nicht.

1 / 12

Wer sich mit Haiyti beschäftigt, erfährt von einer Kindheit in prekären Verhältnissen, einem Aufwachsen im Norden Hamburgs und im Krachviertel St. Pauli. Ihr Leben verarbeitet sie mal kryptisch, mal gestochen scharf in ihren Texten – mit klugen Reimen. Wenn du von Schlamassel sprichst: Wie schlägst du dich denn durchs Leben?



Tja, mein ganzes Leben bin ich wahrscheinlich schon irgendwie special, denn ich komme meistens irgendwie durch. Neulich bin ich ohne Geld in einen Club gegangen und hatte am Ende trotzdem den ganzen Abend lang Longdrinks in der Hand. Ich kann zwei Tage feiern, ohne was dafür bezahlen zu müssen. Ich fühle mich nicht so, aber ich bin wohl eine Vorreiterin. Weil ich gut rappe und eine Ausnahmekünstlerin bin.

Hamburgerin Haiyti: "Ich bin eine Ausnahmekünstlerin" (Bild: Tim Bruening)

Auf deinem neuen Album geht es viel um Liebe.



Naja, ich könnte auch Storys erzählen, die niemand kennt, aber dann hast du kein Publikum. Liebe, Hass und Eifersucht, das sind die größten Gefühle, über die man schreiben kann. Und über dieses Hamburg-Berlin-Ding, welche Stadt geiler ist, wo sind die besseren Partys. Das kommt an – das ist das, worüber die Leute noch immer reden, wenn sie in der Mitfahrgelegenheit sitzen und von einer Stadt in die andere fahren.



Und selbst? Schon mal im Berghain gefeiert?



Nee, das ist es ja. Ich war zwar schon früh auf Partys, ich war überall, in VIP-Bereichen und backstage. Aber im Berghain, da war ich noch nicht. Obwohl man meinen könnte, dass es voll zu mir passen würde. Aber ich wollte da bisher nicht hin. Weil ich mir das aufbewahren möchte, für irgendwann. Das ist wie mit der Jungfräulichkeit: was Besonderes, was man sich aufsparen möchte.

Künstlerin Haiyti: "Ich wollte bisher nicht ins Berghain" (Bild: Tim Bruening)

Andere Rapper holen sich für manche Songs ihrer Alben oft Kollegen dazu, auf deinem Album bist nur du. Woran liegt das?

Ein dickes Feature ist mir durch die Lappen gegangen. Ich rede aber nicht mehr darüber. Irgendwann dachte ich mir, ich hab genug Features gemacht. Damit will ich ein Statement setzen. Das ist das Haiyti-Album.



Auch deine Videos machst du selbst, vom Konzept bis zum Schnitt. Brauchst du keine Hilfe? Naja, eher liegt das daran, dass ich bisher niemanden gefunden habe, dem ich das anvertrauen will. Das ist mein härtester Job, Videoproduzentin zu sein. Das Rappen und Schreiben ist das Erholende. Organisieren, Outfits raussuchen, Filmmaterial durchgehen, schneiden – das Anstrengende ist, sich zu verkaufen.



Lass uns Freunde werden! bento

Warum ist das so schwer?



Ich habe das Talent nicht in mir, irgendwelche Rollen zu spielen. Ich mach am liebsten Dinge, ohne großartig darüber nachzudenken. Meine Kunst ist außerdem geprägt von meinem persönlichen Geschmack, meinen Geschichten, der Ästhetik, die mir gefällt. Da kann man eben nicht so tun, als ob. Und von dem, was die Leute in der Öffentlichkeit von mir sehen, steckt viel Persönliches.