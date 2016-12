Erkennst du die George-Michael-Musikvideos an einem Bild?

Musik

1981 gründete George Michael zusammen mit Andrew Ridgeley die Popband Wham!. Zusammen platzierten sie in den darauffolgenden Jahren zehn Singles in den Top 10 der britischen Single-Charts. Darunter "Wake Me Up Before You Go-Go" und "Last Christmas". 1986 löste sich die Band zwar auf – doch George Michael startete eine Solokarriere.

Bis 2014 veröffentlichte er als Solokünstler weitere zehn Alben und wurde mehrfach ausgezeichnet. Sein Debütalbum "Faith" erhielt 1989 einen Grammy Award als "Album des Jahres".

Wie gut kennst du dich mit den Musikvideos von George Michael aus? Teste dein Wissen!