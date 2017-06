Musik reicht ihnen nicht: Mit was machen deutsche Rapper sonst noch Geld?

Musik

Money, Boys!

Er hat Style. Und das meiste Geld. Sean Combs, auch bekannt als (P.) Diddy, ist der bestbezahlte Promi der Welt – noch vor Beyonce oder J.K. Rowling.

Wer in letzter Zeit mal in die Charts geschaut hat, weiß: An seiner Musikkarriere liegt das nicht. Stattdessen verdiente Combs im letzten Jahr Millionen mit anderen Dingen, zum Beispiel Wodka oder Klamotten. (Forbes)