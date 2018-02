Erkennst du diese Bands ohne ihren Frontmann?

Musiker in einer Band verhalten sich zur Musik wie Zutaten zu einem Kuchen: Nur in einer ganz bestimmten Konstellation schmeckt das Ergebnis richtig gut. Trotzdem erinnern sich viele später vor allem an die Schokoladenglasur oder die frischen Himbeeren. Der Rest ist Beiwerk.

Bei Bands ist es oft ähnlich: Wenn überhaupt, kennen viele nur eine Person – den Sänger. Der steht auf der Bühne ganz vorne, auf Fotos auch, und in Interviews kriegt er die längste Redezeit. Die restlichen Mitglieder erkennen nur echte Fans – oder?