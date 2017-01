Hier entwirft einer die wahrscheinlich besten Anzeigen der Welt

Haha

Solomon Tsitsuashvili hat eine Mission: Werbung besser machen, Werbung witziger machen. Der 27-jährige Werbetexter aus Tiflis arbeitet daher kostenlos – und ungefragt – für die größten Unternehmen der Welt. Seit vergangenem Sommer veröffentlicht Solomon auf seiner Facebook-Seite "Solomon's Copy Shop" täglich eine von ihm gestaltete Anzeige.

Nach einem Jahr will er 365 Anzeigen gepitcht haben – er arbeite auch an Feiertagen oder nach einem Vollrausch, sagt er bento. Hauptsache, eine Idee entsteht. "Das ist manchmal hart, aber ich will mir da selbst treu bleiben."