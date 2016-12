"Dab, dab, dab, dab": Wenn ein Vater das Schmink-Tutorial seiner Tochter moderiert

Haha

Eltern verstehen meist nicht, was ihre Kinder den ganzen Tag treiben, besonders nicht in diesem Internet. So geht es auch dem Vater der 14-jährigen Megan Michell aus Kalifornien: Als "meggs and bacon" betreibt sie seit Juli ihren YouTube-Kanal. Dort stellt sie vor allem ihre regelmäßige "Make-up-Routine" vor. Der Account hat gut 13.000 Abonnenten.

Das mit Abstand erfolgreichste Video hat sie jetzt ihrem Vater zu verdanken: Denn er hat eines ihrer Schmink-Tutorials kommentiert.

Dabei interpretiert er die einzelnen Schmink-Schritte auf seine ganz eigene Weise:

"Dieses hier nenne ich Pocahontas-Gel. Damit lege ich noch meine Kriegsbemalung auf: drei Linien für Gesundheit, Reichtum und Glück".