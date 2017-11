Trump hat Truthähne nach Washington bringen lassen – in ein Luxushotel

Thanksgiving ist einer der beliebtesten Feiertage in den USA – und voller Rituale. Eines davon: Die Truthahn-Begnadigung durch den US-Präsidenten. Während Tausende Truthähne in den Backöfen der Nation schmoren, werden zwei Auserwählte vom Präsidenten verschont. George Bush hat die Tradition 1989 eingeführt.

Trump wird die Truthähne laut dem Weißen Haus am Dienstag begnadigen. Die beiden Tiere kommen aus Minnesota und wurden bereits am Sonntag in die Hauptstadt Washington geflogen. Und wie es sich für Gäste Trumps gehört, schlafen sie im Luxushotel.

Die Vögel wurden im Willard Intercontinental Hotel untergebracht, wo die Suiten zwischen 200 und 3500 Dollar die Nacht kosten.

Auf Snapchat zeigt das Weiße Haus, wie es den Truthähnen so geht: