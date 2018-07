Die Eiswürfel-Air-Con

Es ist so heiß, dass du diesen Text nur noch mit letzter Kraft ließt, während dir der Schweiß in die Augen tropft? Dann wird es Zeit für lebensrettende Maßnahmen. Eiswürfel aus dem Kühlschrank holen oder im Supermarkt kaufen, in eine große Schüssel füllen und vor einen Ventilator stellen: Sofort weht dir kühle Luft entgegen. Jetzt stillhalten und weiterlesen!

Kalter Kaffee

Ein frischer Kaffee am Morgen gehört für viele zum guten Start in den Tag – aber ein frischer Kaffee muss ja nicht unbedingt heiß sein. Für die kalte Variante braucht man weder eine neue Maschine noch ein Café um die Ecke: Einfach grob gemahlenen Kaffe in eine Kanne geben, kaltes Wasser drauf (etwa ein Liter pro 100 Gramm Kaffee), einmal durchrühren, über Nacht in den Kühlschrank und fertig ist der "Cold Brew". Morgens natürlich am besten durch ein Sieb oder einen Filter einschenken. Top!