Gerechtigkeit

Wie Ana Julieta den Terroranschlag auf der Rambla in Barcelona erlebte

Es ist 16.50 Uhr als Ana Julieta, 23, mit ihrer Schwester Cristina, 25, auf der Rambla in Barcelona stehenbleibt und sich verstört umschaut. Die beiden sind gekommen, um eine Wohnung für Ana zu suchen – im September will die Grafikdesignerin aus Saragossa einen Master in der katalanischen Hauptstadt beginnen.

Ihre künftige Uni liegt direkt an der Rambla im Stadtzentrum.

Hier erzählt sie, wie sie den Anschlag erlebte und dem Lieferwagen um Haaresbreite entkam: