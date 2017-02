Art

The Italian Job

Wow, diese Schuhe sehen wirklich gut aus! Gianluca Gimini hat klassische Markenprodukte aus Italien als Vorlage genommen und Sneaker designt. Für Gianluca ist es auch ein Ausflug in seine Kindheit – viele der alten Marken geraten langsam in Vergessenheit. Mit den Schuhen holt er aufregendes Design zurück in die Gegenwart.

Passend zur Packung Vanillin-Zucker in türkis gibt es Sneaker mit aufgesetzten Flügeln. Die Zitronenlimonade von Tassoni bekommt einen giftgrünen Schuh mit gelben Applikationen und einer Air-Sohle, in der Brause prickelt.