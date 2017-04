So macht sich Melissa McCarthy über Sean Spicers Hitlervergleich lustig

Haha

"Concentration clubs"

Eigentlich ist Melissa McCarthy erst im Mai wieder als Gastgeberin von "Saturday Night Live" an der Reihe. Aber die Realität ist derzeit schon so nah an der Parodie, dass sie sich offensichtlich nicht zurückhalten konnte: In der aktuellen Ausgabe der Late-Night-Show mimte die Schauspielerin mal wieder Trumps Pressesprecher Sean Spicer . Der hatte bei einer Pressekonferenz am vergangenen Dienstag behauptet, im Gegensatz zu Syriens Diktator Bashar al-Assad hätte Hitler keine Chemiewaffen eingesetzt ( bento ).

Everybody shut up, so I can apologize. Yes, you all got your wish this week, didn't ya? Spicey finally made a mistake.