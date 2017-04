Die Weisheiten eines Dreijährigen begeistern gerade das Internet

Haha

Antworten wie vom Orakel

In manchen Momenten wirkt es, als werde die Welt von Dreijährigen regiert. Seit 2017 häufen sich diese Momente – es wäre also gut zu wissen, wie so ein Dreijähriger tatsächlich tickt.

Zum Glück gibt es reddit. Die Plattform ist für ein ziemlich simples, aber gutes Format bekannt: "Ask me anything" – frag mich alles. Dort stellen sich Goofy-Darsteller, Typen mit zwei Penissen oder ehemalige US-Präsidenten den Fragen des Publikums.

Und aktuell beantwortet eben ein Dreijähriger, was man ihn so fragt – und das ist wirklich lustig.