Selten schien die Wahl so knapp wie dieses Mal. Und die Parteien geben sich Mühe, so zu sprechen, wie es die Menschen zwischen Ems und Rhein angeblich tun. Die SPD glaubt an das "NRWir"-Gefühl und Armin Laschet von der CDU findet: "NRW geht vor". Was für Phrasen!

Doch könntest du es besser? Weißt du wirklich, wie in Nordrhein-Westfalen geredet wird? Unser Quiz verrät es dir!