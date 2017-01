Ein Grafiker bastelt richtig böse Photoshop Fails – und alle lieben ihn dafür

Haha

Wahr ist, was man wirklich sehen kann – und wirklich wird, was möglichst unwirklich aussieht. Verwirrt? Willkommen in der Welt von Photoshop-Künstler James Fridman. James macht mit wenigen Klicks aus schlechten Schnappschüssen großartige Fotos – allerdings immer ins Absurde und Groteske verschoben.

Ein Typ möchte sein Portrait so geshopt bekommen, dass er "ein Pussy-Magnet" wird? James macht eine Dose Katzenfutter aus ihm. Eine Frau will längere Beine? Zack, wird ein Schlangenmensch aus ihr.

James Fridman ist der Photoshop-Philip 2.0 – noch lustiger, noch grausamer.