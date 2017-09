NPD-Politiker will arabische Zahlen abschaffen, macht sich lächerlich

Haha

Im saarländischen Völklingen wird bald ein neuer Oberbürgermeister gewählt werden. Zur Wahl steht dann auch Otfried Best, Mitglied der rechtsextremen NPD. Bei einer Podiumsdiskussion am vergangenen Mittwoch lachte ihn das Publikum schallend aus.

Was war passiert?

Best tappte in eine Falle, die ihm Uwe Faust von der örtlichen "Die Partei"-Gruppe gestellt hatte. In der Podiumsdiskussion richtete Faust das Wort an den NPD-Politiker und fragte:

"Herr Best, laut Baugesetzbuch, Paragraph 126, ist jeder Eigentümer verpflichtet, sein Grundstück mit der durch die Gemeinde vorgegebenen Nummer zu kennzeichnen. Jetzt ist mir erschreckend aufgefallen, dass in Völklingen viele Hausnummern mit arabischen Zahlen gekennzeichnet sind. Wie möchten Sie gegen diese schleichende Überfremdung vorgehen?"