Dieses Buch macht lustig

Zugegeben, das alles erinnert an "Die Torten der Wahrheit" von katjaberlin oder die "Gefühlten Wahrheiten" aus der " Süddeutsche Zeitung ". Aber es gibt noch mehr begabte Menschen auf der Welt. Einer davon ist Fauser. Seine Alltagsbeobachtungen hat er in sieben Kapitel unterteilt, von Arbeit & Beruf , über Familie, Freizeit, Liebe & Partnerschaften bis Urlaub . Zum Teil sind es einfache Kuchen- und Balkendiagramme , hübsch sind aber vor allem die Illustrationen , mit denen Fauser seine Witze verpackt.

Wer ist Nico Fauser?

Der Autor, Illustrator und Cartoonist. Das hat er sich alles selbst beigebracht. Die ersten Cartoons veröffentlichte er schon mit 15 Jahren in Zeitungen. Sein Markenzeichen sind die dickbauchigen Vögel, die immer wieder in seinen Bildern auftauchen (nicofauser.de) – auch in seinem offiziellen Pressefoto: