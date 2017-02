Germany, we need to talk – und zwar über deine Mittagspausen

Haha

Elena Cresci, 27, hat schon mehrmals in Deutschland gelebt. Trotzdem gibt es ein paar Dinge, die sie einfach nicht begreift – und über die sie sich in den ersten Folgen unserer Satire-Kolumne "Germany, we need to talk!" bitterlich beschwert hat. Deutschen Tee zum Beispiel, die Unfähigkeit zu fluchen und die Unart, andere Menschen offen anzustarren.

Inzwischen ist Elena zurück in London – und sie stellt fest: Es gibt ein paar Dinge, die sie vermisst – zum Beispiel die Angewohnheit der Deutschen, eine richtige Mittagspause zu machen. Denn viele Briten essen mittags einfach schnell am Platz (genauso übrigens wie viele Amerikaner).