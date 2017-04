Gerechtigkeit

Am Sonntag ist Bundeskanzlerin Angela Merkel zum Staatsbesuch in Saudi-Arabien. Dort trifft sie König Salman in der Hafenstadt Dschidda ("Berliner Zeitung"). Saudi-Arabien ist eine Monarchie, die Gesetze des Landes werden auf einer sehr strengen Auslegung des Islam gegründet. Frauen haben nur wenig Rechte, die Wirtschaft des Landes lebt fast ausschließlich vom Verkauf von Erdöl.

Gerade weil Saudi-Arabien so reich ist, wurde es zum wichtigen Partner des Westens. Das Land gilt als "Stabilitätsanker" im Nahen Osten – obwohl das autokratische System der saudischen Königsfamilie selbst Grund vieler Probleme der Region ist.

Merkel hätte also einiges zu kritisieren. Hier kommen 3 Sätze, die sie aber in dieser Form wohl nicht aussprechen wird.