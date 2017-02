Verstehst du Marketing-Bla?

Haha

Hast du schon mal ein Praktikum in einer Marketing-Agentur gemacht? Oder gerade angefangen, als Berater zu arbeiten? Englisch und Französisch waren in der Schule für dich ein Klacks, aber was die neuen Kollegen da von sich geben: KEINE AHNUNG!



Sie wollen mehr Awareness generieren, asap etwas schicken und den Footprint sweaten. Bitte was?

Hier kannst du testen, wie gut du den Phrasen-Bullshit beherrscht!