Mit dieser genialen "La-La-Land"-Parodie greift Lidl Edeka an

Wir so: mhm... Anfang Mai revanchierte sich Edeka mit einem wohl heimlich in einem Lidl-Laden gefilmten Guerilla-Clip. Nach und nach kommen verwirrte Kunden herein, die mit der Auswahl nicht zufrieden sind. Die Kritik an Lidl verstecken die Darsteller auf ihren Shirts: Geht zu LIDL, sagten sie. Es lohnt sich, sagten sie... #fruchtpreis #wirliebenlebensmittel Posted by EDEKA on Donnerstag, 4. Mai 2017 Noch am gleichen Tag postete Lidl daraufhin ein Video, dass ein angebliches Behind-the-Scenes zum Edeka-Dreh ist. Es geht nur ein paar Sekunden – und ist vor allem eine eher beleidigte Antwort: Posted by Lidl Deutschland on Donnerstag, 4. Mai 2017