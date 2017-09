Kommt hier ein Komma hin?

Eigentlich ist es leicht zu übersehen: ein Punkt, ein Strich, ein schnell getipptes Detail.

Aber ungeachtet seiner Größe kann so ein Komma die Gefühle ziemlich hochkochen lassen: Ein Komma am falschen Ort kann Freundschaften zerstören, Kriege anzetteln, Oberstudienräte in den Herzinfarkt treiben.