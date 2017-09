Wenn Hetze für den Arsch ist

Wir haben mit Malte Schremmer (30), Geschäftsführer von "Goldeimer" über die Aktion gesprochen.

Mit dem "Scheisspapier" wollen sie politisches Bewusstsein schaffen. Daran erinnern, wie wichtig die Wahl ist. Und vielleicht Unentschlossene dazu bewegen, am 24. ihr Kreuz zu setzen. Hehre Ziele!

"Gleichzeitig ist der ganze Wahlkampf so populistisch und hat zeitweise nur noch wenig mit Fakten zu tun."

Bis zur Wahl werden Flyer, auf denen rechtspopulistische Parolen stehen, gesammelt und an das "Goldeimer"-Team geliefert.

Man kann die Papiere selbst in ihrem Büro in Hamburg vorbeibringen, oder man schickt sie per Post.

Und auch das Team selbst geht sammeln: Zum Beispiel bei Aktionen in Berlin, bei denen sie einen hassfreien Wahlkampf fordern, oder bei Demos in Brandenburg oder bei Aktionen wie hier vor dem Hamburger Rathaus.