Das Einhorn ist tot! Lang lebe das Lama!

Das Leben scheint sinnlos, wenn all das wieder verschwindet.



So viel Liebe, Zuckerkram und Kitsch – jeder noch so graue Arbeits- oder Unitag erstrahlte, sobald man in irgendeinem Geschäft oder im Netz auf den Regenbogen-Schweif stieß. Aber keine Sorge, das nächste große Ding scheint bereits ausgemacht zu sein.

Dieses Mal handelt es sich um ein Tier, das im Original zwar weniger farbenfroh ist, dafür aber ganz real.

Dürfen wir vorstellen: Das Lama!