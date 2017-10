In Russland gibt es jetzt einen Fake-Jet für Instagramer, die sich keinen echten leisten können

Wer kennt das nicht: Man will einfach nur ein paar schöne Instagram-Fotos vom Luxusleben im Privatjet machen – und dann sind die Flüge in solchen Dingern immer so verflucht teuer. Wie kommt man trotzdem an seine Jet-Fotos?

Die echten Rich Kids of Instagram müssen sich diese Frage nicht stellen. Für alle anderen gibt es ein Moskauer Unternehmen, das nun ausrangierte Jets vermietet.

Das "Private Jet Studio" hat einen Gulfstream-Jet parat, die zwar nur auf der Erde rumstehen – aber bei Selfies aus der Kabine sieht das ja keiner.