Drei neue Erkenntnisse zur Serie

Der unsterbliche Iron Fist, die lebende Waffe und Beschützer von K'un-Lun, ist zurück – und wohl weniger nervig als in der ersten Staffel.

Das lässt zumindest der erste Trailer zur zweiten Staffel erahnen, der jetzt im Rahmen der San Diego Comic Con veröffentlicht wurde. Darin zu sehen: Danny Rand alias "Iron Fist", der sich eine Prügelei in einer Gasse in New York leistet.