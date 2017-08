In Australien soll eine "Lannister Road" entstehen. Nun ist die Regierung dagegen

Fühlen

Jeder, der in einer Fernbeziehung lebt, kennt so einen Tagesablauf: Morgens ein Küsschen per WhatsApp. In der Mittagspause schnell abklären, welchen Zug man für Freitag buchen soll. Am Abend dann das Telefonat: "Wie war dein Tag?" "Gut! Und deiner?" "Auch gut."

Irgendwann hat man dann genug davon, alleine einzuschlafen, alles am Telefon zu besprechen und zu Verabredungen am Abend allein zu gehen.

Doch die Umstellung von Fernbeziehung auf Zusammenziehen ist ein großer Schritt. Passt man im Alltag zusammen? Ist der andere doch ein Frühaufsteher? Blockiert er immer das Bad? Vermisse ich nach zwei Monaten doch ein eigenes Bett, in dem ich rumwühlen kann? Bislang hat man schließlich höchstens im Urlaub zwei Wochen nebeneinander geschlafen.

Hier erzählen vier Menschen, was man bei dem Start in der gemeinsamen Wohnung beachten sollte: