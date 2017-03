Germany, we need to talk – und zwar über Fremdsprachen

Haha

Elena Cresci, 27, kennt und liebt Deutschland, sie hat schon mehrmals hier gelebt. Trotzdem gibt es ein paar Dinge, die sie einfach nicht begreift – und über die sie sich in den ersten Folgen unserer Satire-Kolumne "Germany, we need to talk!" bitterlich beschwert hat: Sie finden, die Deutschen trinken seltsamen Tee, können nicht fluchen und starren andere Menschen viel zu offensiv an.

Inzwischen ist Elena zurück in London – und sie stellt fest: Es gibt doch ein paar Dinge, die sie an Deutschland bewundert – zum Beispiel die Englischkenntnisse der Deutschen. Denn viele Briten können einfach keine andere Sprache, außer Englisch.