Dinge, die dir ein Rettungsassistent bestimmt nicht erzählt

Er hat uns erzählt, was Rettungsassistenten sich so denken, während sie mit Blaulicht durch die Stadt jagen, und dass es auch in einem Rettungswagen nicht immer zu 100 Prozent steril zugeht.

Daniel*, 29, hat sechs Jahre lang in einer Großstadt in Baden-Württemberg als Rettungsassistent gearbeitet. 45 Stunden pro Woche ist er in Zwölf-Stunden-Schichten durch die Stadt gefahren, um Menschenleben zu retten.

So einer kriegt dann alles Nötige – aber eben auch nicht mehr als das. Wenn du dagegen sympathisch und freundlich bist, vielleicht sogar einen Kaffee anbietest (für den natürlich gar keine Zeit ist) – dann versuchen sie auch gerne, dir den Transport so bequem wie möglich zu machen.

Als Rettungskraft versucht man, den Patienten die bestmögliche Behandlung zu geben, die oft auch schon etwas über das hinausgeht, was man als Rettungsassistent leisten muss, nämlich: Den Patienten lebendig von A nach B bringen. Aber: Wenn man innerhalb von viereinhalb Minuten zum Einsatzort gerast ist und dort von den Angehörigen oder dem Patienten mit den Worten empfangen wird "Wieso habt ihr so lange gebraucht, Mann?!" sieht das anders aus.

Daraufhin wurden aus den zwei Schichten à 12 Stunden am Tag drei Schichten à acht Stunden gemacht – was den Personalmangel noch verstärkt hat. Dadurch wurden dann teilweise Personen eingestellt, deren Qualifikation wohl eher mit mangelhaft beschrieben werden muss, sagt Daniel. "Die Fehleranfälligkeit steigt dann natürlich." Wach hält ihn der Kaffee – oder eben das Adrenalin.

Wie in vielen Kranken- und Pflegeberufen gibt es auch im Rettungsdienst einen massiven Mangel an Personal und eine völlig überarbeitete Belegschaft. Ein Beispiel: Beim Roten Kreuz in Stuttgart wurden die Verträge der Rettungsassistenten vor ein paar Jahren von 45 auf 38 Wochenstunden reduziert, weil der Betriebsrat bemängelte, dass die Rettungskräfte zu oft ihre Zwölf-Stunden-Schichten ohne Pause durcharbeiteten und manchmal sogar noch Überstunden machen mussten.

4

Sie haben eine eigene Geheimsprache, mit der sie sich über dich lustig machen.

Sollte ein Rettungssanitäter den Kollegen per Funk durchgeben, er sei unterwegs mit einem schweren Fall von "supranasaler Oligosynapsie" – also, dass die Synapsen oberhalb der Nase nicht mehr richtig verknüpfen – dann will er damit sagen, dass sein Patient nicht die hellste Kerze auf dem Kuchen ist.

Es könnte auch sein, dass sie dich hinter deinem Rücken als "Gomer" bezeichnen, kurz für: Get out of my emergency room. Soll heißen: Du bist jemand, mit dem sie einfach nichts zu tun haben wollen – das kann ein Patient oder ein lästiger Angehöriger sein, der alles besser weiß.

Diese Begriffsbezeichnung ist abgekupfert aus dem Buch "House of God" des Autoren Samuel Shem, in dem es um einen jungen Arzt geht, der in seinem ersten klinischen Jahr im Krankenhaus all seiner Ideale beraubt wird.