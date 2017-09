Das sind die schlimmsten (und lustigsten) Plakate zur Bundestagswahl

Streaming

Get Out! Family Guy! Tschick!

Was lohnt sich zu schauen - und was nicht? Kunden von Amazon Prime haben jede Woche aufs neue die Qual der Wahl. Noch dazu werden einige Neuzugänge großspurig angekündigt, während andere buchstäblich über Nacht von der Bildfläche verschwinden. Hier sind die besten Neustarts der Woche.

Diese Woche ist für jeden Amazon-Kunden etwas dabei, denn die Auswahl ist ziemlich verschieden. Peter Griffin bringt uns in Staffel 14 von "Family Guy” wieder zum Lachen und heiter bis melancholisch wird es in der Tragikomödie "Tschick”. Das Auf und Ab des Start-Up-Lebens begegnet uns in Staffel 2 von "StartUp”, während ein Familienbesuch in "Get Out” zu einem Alptraum wird. Apropos Alpträume, auf Hexenjagd geht es in "The Last Witch Hunter”.