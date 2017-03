Hier leidet Chris Pratt unter seiner Diät – und es könnte nicht sympathischer sein

Haha

Der ist einer von uns: Chris Pratt, 37, spielte in "Jurassic World", "Guardians of the Galaxy" und zuletzt in "Passengers". Doch anstatt hollywoodmäßig abzuheben, bleibt Chris auf Augenhöhe mit uns – das zeigt er gerade auf Instagram.



Für seine Rolle in "Jurassic World 2" muss Chris abnehmen. Richtig abnehmen und fit werden. Dafür muss er sich an einen strengen Essensplan halten. Nicht ganz einfach für den Fast-Food-Fan, der in seiner Rolle als Andy in "Parks and Recreation" immer eher der Typ "gemütlich" war.



Was er zu sich nimmt, ist genau berechnet, viele Produkte in seinem Kühlschrank sind extra abgepackt, enthalten nur gesunde Inhaltsstoffe. Und auf den Packungen kleben große Aufkleber mit den genauen Kalorienangaben. Oh je!