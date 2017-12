Australischer Geheimdienst sucht Spione mit einem Computerspiel – Wir haben es gespielt

Als nächstes will die Dame prüfen, ob ich Menschen in einer Masse wiedererkennen kann. Sechs Gesichter soll ich mir einprägen, dazu die passenden Namen.

Ich habe das Gefühl, die letzten beiden Prüfungen vergeigt zu haben und mache mir verstohlen Notizen – Spione werden ja wohl auch mal Stift und Papier zur Hand haben. Ich starre minutenlang auf die Gesichter von Paul, Kate und Alicia und frage mich irgendwann, ob wohl auch die Zeit, die man für das Lösen einer Aufgabe braucht, in das Ergebnis einfließt. Ich werde unruhig.

Ich bereite mich innerlich auf Menschenmassen vor, tausende von Menschen auf dem Petersplatz in Rom oder dem Times Square in New York, großes Gewusel, in dem ich Kate und die anderen identifizieren soll. Ich atme tief durch. Ich bin bereit und klicke auf "Ready".

Dann schwenkt das Bild durch ein Flugzeug, fünf Sitzreihen entlang. Was passiert hier? Wo sind meine Menschenmassen? Saß da gerade Darryl? Und da ist schon wieder die Frau vom Aufzug und will wissen, ob ich jemanden erkannt habe. Ach und übrigens: Ob ich vorhin am Flughafen gehört habe, welcher Flug ausgefallen ist?

Nee! Hab ich nicht.

Innerlich habe ich meine Spionage-Karriere schon an den Nagel gehängt. Ich habe das ungute Gefühl, dass ich nicht in der Lage bin, meine Sinne alle gleichzeitig zu aktivieren. Was mir die letzte Aufgabe noch einmal deutlich vor Augen führt, als drei Frauen auf einmal vor mir anfangen zu sprechen und ich aus dem Palaver Informationen herausfiltern soll. Aber, soweit ich das von meinem Platz aus sehen konnte: Keine Uhren weit und breit.