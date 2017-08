Erst Fernbeziehung, dann gemeinsame Wohnung: Paare geben Tipps

Max, 29, Sales Manager, ist nach zwei Jahren Fernbeziehung mit Bianca, 31, Modedesignerin, in Berlin zusammengezogen.

Erst sind wir zwischen Braunschweig und Berlin gependelt, dann zwischen Braunschweig und Amsterdam. Wir haben uns immer abgesprochen bei den Städtewechseln, dachten aber in dieser Phase: Die Karriere geht erst mal vor. Jetzt haben wir uns für Berlin entschieden.

Ich bin der Überzeugung: Bevor man zusammenzieht, sollte man erst mal gemeinsam eine lange Reise unternehmen. Aber nicht so einen Strandurlaub auf Mallorca.

Wir sind nach Peru geflogen, drei Wochen, waren fünf Tage lang wandern, auf 3000 Meter Höhe. In so Extremsituationen lernst du deinen Partner noch einmal richtig gut kennen. Wenn alles nur noch wehtut, du Muskelkater hast, mit der Höhenkrankheit kämpfst, dann ist das Beste, was du als Partner tun kannst: ruhig bleiben, und dich gegenseitig pushen. Bei uns hat das geklappt. Danach wussten wir: Das mit dem Zusammenziehen läuft.

Man sollte sich ein Gefühl bewahren: Dieses Kribbeln, wenn du den anderen wiedersiehst. In einer Fernbeziehung ist man gewöhnt, am Bahngleis aufeinander zuzulaufen und sich zu freuen.

Sowas sollte man sich auch in der gemeinsamen Wohnung schaffen. Zum Beispiel am Abend bewusst verabreden und gemeinsam kochen. Wir erkunden am Wochenende auch gern gemeinsam neue Ecken in der Stadt.

Und was in der ersten Zeit auch hilft, um sich im Alltag aneinander zu gewöhnen: gemeinsam Möbel bauen und die Wohnung einrichten.